Специальная комиссия прибыла в Кузбасс после гибели девяти младенцев в роддоме

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Комиссия по оценке работы службы родовспоможения прибыла в Кузбасс для расследования гибели девяти младенцев в новогодние праздники в Новокузнецком роддоме N1, сообщает губернатор Кузбасса Илья Середюк в телеграм-канале в среду.

"Специалисты изучают истории болезней, организацию оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным", - говорится в сообщении.

Комиссию возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. В состав также вошли специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Как сообщалось, в январе текущего года в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных детей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

По данным пресс-службы Минздрава Кузбасса, у умерших младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция.

На время проверок, организованных Минздравом, Росздравнадзором и Роспотребнадзором, был отстранен от должности главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков.

На официальном сайте роддома во вторник появилась информация о приостановке госпитализации пациенток "в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией".