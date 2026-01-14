Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 14 января

БПЛА атаковали Ростов-на-Дону, Армения и США создадут предприятие в рамках "Маршрута Трампа", Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате атаки беспилотников по западной части Ростова-на-Дону загорелись здания промышленного и складского предприятий, пострадали несколько многоквартирных домов. Губернатор Ростовской области сообщил о четырех пострадавших, среди них четырехлетний ребенок. Всего за ночь атаку отразили в 10 городах и районах донского региона.

- Комиссия по оценке работы службы родовспоможения прибыла в Кузбасс для расследования гибели девяти младенцев в новогодние праздники в роддоме N1 в Новокузнецке, сообщил губернатор Илья Середюк. Ее возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

- Армения и США договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP). США получат долю в компании в размере 74%, Армения - 26% с возможностью роста до 49%.

- Израильские чиновники предложили американской администрации отложить военные меры в отношении Ирана и заняться дестабилизацией обстановки. К числу возможных действий они отнесли улучшение интернет-связи в Иране, экономические санкции, кибератаки.

- Действия США нацелены на то, чтобы создать предлог для военного вмешательства в дела Ирана, но Вашингтон потерпит неудачу, заявили в иранском постпредстве при ООН. Постпред Ирана Амир Саид Иравани призвал ООН осудить угрозы Трампа в отношении Тегерана.

- Телеканал CBS News сообщил, что в ходе протестных акций в Иране могли погибнуть по меньшей мере 12 тыс. человек, а возможно и больше.

- Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик занял пост главного тренера команды. Контракт с ним будет действовать до конца сезона.

