Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над шестью регионами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 23:00 мск вторника до 07:00 мск среды перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 25 БПЛА нейтрализовано над Ростовской областью, 13 - над Ставропольским краем. Пять беспилотников ликвидировано в Брянской области, три - в Крыму и по одному в Белгородской и Курской областях.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о четырех пострадавших в результате ночного налета на регион, среди них четырехлетний ребенок.