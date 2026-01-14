Четыре человека, включая ребенка, ранены после атаки БПЛА на Ростовскую область

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о четырех пострадавших в результате ночного налета на регион, среди них четырехлетний ребенок.

"В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе - 4-летний ребенок", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в среду.

По его словам, состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Ранее в ночь на среду глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что город подвергся воздушной атаке, в результате повреждены многоквартирные дома, горит промышленное предприятие.

Скрябин добавил, что для жильцов поврежденных домов развернут пункт временного размещения.

В ночь на 13 января над Ростовской областью силы были сбиты семь беспилотников самолетного типа. Разрушения были зафиксированы в Таганроге и Красносулинском районе, в том числе на объектах жилой и промышленной инфраструктуры, а также на подводящих газовых коммуникациях. Власти Таганрога ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения.