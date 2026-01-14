Минсельхозу и Росрыболовству поручено поддержать малый бизнес на Дальнем Востоке

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Росрыболовству вместе с дальневосточными регионами разработать мероприятия, направленные на развитие прибрежного рыболовства предприятиями малого и среднего бизнеса.

Это поручение сформулировано по итогам стратегической сессии, посвященной разработке новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока, которая прошла 9 декабря 2025 года, сообщает сайт правительства.

Поручение необходимо выполнить до 1 июля 2026 года с представлением промежуточного доклада до 1 апреля 2026 года.

Проект новой стратегии до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен к 15 июля 2026 года. Стратегия заменит аналогичный документ, действовавший до 2025 года.