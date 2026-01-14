Аэропорт Краснодара ограничил прием и выпуск рейсов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Для аэропорта Краснодара "Пашковский" ввели ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели из соображений безопасности.

12 и 13 января аэропорт несколько раз прерывал работу из-за снегопада или же ради обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.