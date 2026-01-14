Поиск

Военные заявили о продвижении группировки "Восток" в глубину украинской обороны

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны вооруженных сил Украины, ударила по украинским подразделениям в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Риздвянка, Воздвижевка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток армия Украины потеряла здесь свыше 300 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад Нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная организация в РФ - ИФ) в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Шевченко, Торецкое, Ленино Донецкой Народной Республики, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области", - сказано в сообщении военного ведомства.

Потери украинских сил за сутки на этих участках составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей, сообщило Минобороны.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная организация в РФ - ИФ) в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - сообщили в министерстве.

По информации военных, за сутки украинские подразделения потеряли в зоне действий группировки до 125 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, инженерной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Осиново, Глушковка, Березовка, Купянск-Узловой, Кутьковка, Чернещина Харьковской области, Маяки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - проинформировало министерство обороны.

Там сообщили, что потери украинских сил в течение суток составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, шесть складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка, Орехов и Павловка Запорожской области. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих", - сказали в Минобороны.

По словам военных, также в течение суток армия Украины потеряла здесь две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
