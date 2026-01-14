Житель белгородского села ранен при ударе FPV-дрона по машине

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Краснояружском округе Белгородской области дрон атаковал автомобиль, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Илек-Пеньковка FPV-дрон ударил по машине. Мужчину с осколочными ранениями и переломом ноги доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавший будет переведен в медицинское учреждение Белгорода", - написал Гладков в Telegram.

Атакованный автомобиль поврежден.