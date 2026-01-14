В Дагестане 87 сел остались без света из-за аварий

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Дагестане в 87 селах десяти районов произошли аварийные отключения электроэнергии из-за замыканий на ЛЭП и перегрузки сети, сообщило управление МЧС по региону.

"От Единой дежурной диспетчерской службы муниципальных районов поступило сообщение, что произошло аварийное отключение электроснабжения. В зоне отключения 87 населенных пунктов в 10 муниципальных районах - Ахтынском, Дербентском, Казбековском, Кизлярском, Магарамкентском, Новолакском, Рутульском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском и Унцукульском", - говорится в сообщении.

Причинами отключений названы замыкания на ЛЭП, перегрузка сети и технологические нарушения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00 по Москве 14 января.

Ранее МЧС предупреждалоЮ что с 13 по 14 января по районам Дагестана ожидается сильный ветер до 22 м/с, обильный снегопад и гололедица на дорогах.