Принят закон об учете займа или репо в сроке владения ценными бумагами при расчете НДФЛ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон № 1014168-8, который меняет условия применения нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг, находящихся во владении у инвестора более пяти лет. Он также упрощает продажу гражданам акций высокотехнологичного сектора экономики.

Законопроект в сентябре 2025 года в палату внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

По действующему законодательству, если налоговый резидент РФ продает долю в уставном капитале российской компании и эти ценные бумаги были его собственностью непрерывно больше пяти лет, то доход от их продажи освобождается от НДФЛ. Принятый закон устанавливает, что при расчете непрерывного срока пятилетнего владения учитывается период, когда инвестор временно передавал свои ценные бумаги по договору займа с брокером или по сделке репо, т.е. этот период не обнуляет срок владения для расчета НДФЛ.

"Широко распространенной практикой на рынке ценных бумаг является предоставление ценных бумаг в заем или в репо с целью получения дополнительной ликвидности для совершения других финансовых вложений. По окончании срока договора займа или репо ценные бумаги возвращаются их первоначальному владельцу, однако само заключение договора займа или репо прерывает срок владения ценными бумагами, что дестимулирует долгосрочные инвестиции частных инвесторов, а для рынка - негативно влияет на его ликвидность", - говорится в пояснительной записке.

Для бумаг высокотехнологичного сектора вводится новое правило: для применения нулевой ставки НДФЛ при их продаже достаточно, чтобы они относились к этой категории на дату продажи и как минимум в течение 365 дней до этой даты, а не весь срок владения, как сейчас.

Авторы напоминают, что сейчас порядок признания бумаг высокотехнологичными регулируется постановлением правительства №156 от 2012 года. По нему среди прочих критериев уточняется, что капитализация эмитента не должна превышать 75 млрд рублей в первую неделю торгов.

"При этом данная капитализация определяется в течение первой недели организованных торгов, что исключает возможность отнесения акций к указанной категории непосредственно при проведении их первоначального публичного предложения", - отмечают авторы.

В итоге инвесторы, купившие акции сразу при размещении, до проведения оценки капитализации, лишаются налоговой льготы, в отличие от тех, кто покупает акции позже, в ходе их вторичного обращения, после включения биржей ценных бумаг в категорию высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

Закон вступит в силу со дня опубликования, но новые правила будут распространяться на доходы, полученные начиная с 1 января 2026 года.