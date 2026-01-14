Поиск

Москва привержена достигнутым с Каракасом договоренностям

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия остается приверженной договоренностям, которые были достигнуты с Венесуэлой, с озабоченностью наблюдает за нынешней ситуацией в этой стране, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД Сергей Лавров.

"С Венесуэлой нас связывает долгая история добрых стратегических отношений, мы привержены тем договоренностям, которые были достигнуты. И конечно, с большим интересом, озабоченностью и симпатией наблюдаем за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права, свою независимость, при этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с США", - сказал он.

Министр подчеркнул, что об этом неоднократно заявляла временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес "при понимании, конечно, что такой диалог будет иметь форму и содержание, опирающиеся на принципы равноправия, взаимного уважения и отказа от односторонних методов диктата либо в политике, либо, тем более, методов силового воздействия".

"Я не могу прогнозировать, как все пойдет далее, но на данном этапе мы видим, что венесуэльское руководство отстаивает свои национальные приоритеты и отстаивает свой национальный суверенитет и необходимость участия в международных отношениях именно в качестве равноправного, суверенного, независимого государства. Я очень надеюсь, что все, кто заинтересован в отношениях с Венесуэлой, включая США, будут отвечать взаимностью и будут тоже уважать эти принципы, которые, по-моему, должны иметь универсальный характер", - отметил Лавров.

Он МИД подчеркнул, что "принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили США, остаются в силе".

3 января американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют его в причастности к наркоторговле. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временно исполняющей обязанности главы государства.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, но свою вину он не признал.

