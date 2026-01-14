Поиск

"Ростелеком" создал СП для цифровизации госуправления в сфере физкультуры и спорта

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" вместе с партнерами создало СП - ООО "Наш спорт", которое займется цифровизацией госуправления в сфере физкультуры и спорта.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Наш спорт" зарегистрировано 12 января, уставный капитал - 4,08 млн рублей, основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения.

Структура "Ростелекома" - ООО "Телеком-1" - получила 51% в новой компании, 49% - у АО "Мой спорт" (владелец онлайн-платформы "Мой спорт").

"Совместное предприятие "Наш спорт", созданное с профильными партнерами, будет заниматься цифровизацией госуправления в сфере физкультуры и спорта", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома". Других подробностей в компании не раскрывают.

Ростелеком Наш спорт Мой спорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

 Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

 Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

Военные РФ заявили об атаке украинских дронов на танкер в Черном море

Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

 Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

 "АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

В Белгородской области развернули 2,5 тысячи генераторов большой мощности

Генпрокуратура просит суд взыскать с экс-сенатора Савельева 609,5 млн рублей

В Новокузнецке задержаны главврач и завотделением реанимации новорожденных

 В Новокузнецке задержаны главврач и завотделением реанимации новорожденных
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8131 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });