"Ростелеком" создал СП для цифровизации госуправления в сфере физкультуры и спорта

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" вместе с партнерами создало СП - ООО "Наш спорт", которое займется цифровизацией госуправления в сфере физкультуры и спорта.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Наш спорт" зарегистрировано 12 января, уставный капитал - 4,08 млн рублей, основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения.

Структура "Ростелекома" - ООО "Телеком-1" - получила 51% в новой компании, 49% - у АО "Мой спорт" (владелец онлайн-платформы "Мой спорт").

"Совместное предприятие "Наш спорт", созданное с профильными партнерами, будет заниматься цифровизацией госуправления в сфере физкультуры и спорта", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома". Других подробностей в компании не раскрывают.