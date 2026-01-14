Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2025 году составил 55,3 млн человек, что соответствует уровню 2024 года (+0,1%) и прогнозам руководства компании.

На внутренних линиях трафик сократился на 1,4%, до 42 млн пассажиров, на международных - подрос на 5,2%, почти до 13,4 млн, говорится в сообщении "Аэрофлота". Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный - на 2,7%. Занятость кресел выросла на 0,6 процентного пункта (п.п.), до 90,2%.

Только в декабре перевозки группы показали рост на 0,2%, до 4 млн человек. Внутри РФ пассажиропоток снизился на 2,8%, на зарубежных рейсах он подрос на 9,3%.

Основные операционные показатели группы "Аэрофлот"

Показатель Декабрь 2025 Декабрь 2024 Изм. 12 мес. 2025 12 мес. 2024 Изм. Пассажиропоток, тыс. чел. 4 016,2 4 008,4 0,2% 55 340,3 55 289,0 0,1% - международные линии 1 076,6 985,1 9,3% 13 381,6 12 725,6 5,2% - внутренние линии 2 939,6 3 023,4 -2,8% 41 958,7 42 563,5 -1,4% Пассажирооборот, млн пкм 11 797,7 11 138,0 5,9% 154 089,2 149 073,4 3,4% - международные линии 5 119,4 4 597,6 11,3% 58 270,0 53 728,0 8,5% - внутренние линии 6 678,4 6 540,4 2,1% 95 819,2 95 345,3 0,5% Предельный пассажирооборот, млн ккм 13 414,6 12 968,1 3,4% 170 875,2 166 332,3 2,7% - международные линии 6 000,0 5 711,3 5,1% 66 391,4 62 509,2 6,2% - внутренние линии 7 414,6 7 256,8 2,2% 104 483,8 103 823,2 0,6% Занятость кресел, % 87,9% 85,9% 2,1 п.п. 90,2% 89,6% 0,6 п.п. - международные линии 85,3% 80,5% 4,8 п.п. 87,8% 86,0% 1,8 п.п. - внутренние линии 90,1% 90,1% -0,1 п.п. 91,7% 91,8% -0,1 п.п. Перевезено грузов и почты, т 22 347,1 23 991,2 -6,9% 228 319,5 256 064,3 -10,8% - международные линии 7 763,9 8 180,5 -5,1% 70 012,7 80 710,6 -13,3% - внутренние линии 14 583,2 15 810,7 -7,8% 158 306,9 175 353,7 -9,7% Грузооборот, млн ткм 103,6 112,0 -7,5% 1 033,3 1 167,7 -11,5% - международные линии 45,1 47,1 -4,4% 384,9 429,7 -10,4% - внутренние линии 58,5 64,9 -9,8% 648,4 738,0 -12,1% Тоннокилометраж, млн ткм 1 165,4 1 114,4 4,6% 14 901,3 14 584,3 2,2% - международные линии 505,8 460,9 9,7% 5 629,2 5 265,2 6,9% - внутренние линии 659,6 653,5 0,9% 9 272,2 9 319,1 -0,5% Предельный тоннокилометраж, млн ткм 1 621,6 1 556,2 4,2% 20 612,0 19 877,9 3,7% - международные линии 757,8 716,7 5,7% 8 373,8 7 700,2 8,7% - внутренние линии 863,8 839,5 2,9% 12 238,2 12 177,7 0,5% Коммерческая загрузка, % 71,9% 71,6% 0,3 п.п. 72,3% 73,4% -1,1 п.п. - международные линии 66,7% 64,3% 2,4 п.п. 67,2% 68,4% -1,2 п.п. - внутренние линии 76,4% 77,8% -1,5 п.п. 75,8% 76,5% -0,8 п.п. Количество рейсов 26 555 26 897 -1,3% 361 081 360 471 0,2% - международные линии 6 141 5 774 6,4% 75 909 73 364 3,5% - внутренние линии 20 414 21 123 -3,4% 285 172 287 107 -0,7% Налет по парку, часов 83 089 78 943 5,3% 1 061 914 1 028 238 3,3%

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в 2025 году 29,5 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 19,7 млн (-7%), зарубежный - около 8,9 млн (+10,6%). Пассажирооборот увеличился на 6%, предельный - на 4,9%, а занятость кресел - на 0,9 п.п., до 89,3%. В декабре общий трафик авиакомпании снизился на 1,1%, до 2,1 млн пассажиров.

С июня 2024 года на линии Москва - Петербург работает программа "Шаттл", в рамках которой рейсы "Аэрофлота" были переданы дочерней "Россия", напомнили в пресс-службе, объясняя снижение операционных показателей флагманского перевозчика группы. Также на результат повлияли "внешние факторы" (то есть ограничения полетов из-за режима "Ковер" - ИФ).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".