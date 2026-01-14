Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2025 году составил 55,3 млн человек, что соответствует уровню 2024 года (+0,1%) и прогнозам руководства компании.
На внутренних линиях трафик сократился на 1,4%, до 42 млн пассажиров, на международных - подрос на 5,2%, почти до 13,4 млн, говорится в сообщении "Аэрофлота". Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный - на 2,7%. Занятость кресел выросла на 0,6 процентного пункта (п.п.), до 90,2%.
Только в декабре перевозки группы показали рост на 0,2%, до 4 млн человек. Внутри РФ пассажиропоток снизился на 2,8%, на зарубежных рейсах он подрос на 9,3%.
Основные операционные показатели группы "Аэрофлот"
|Показатель
|Декабрь 2025
|Декабрь 2024
|Изм.
|12 мес. 2025
|12 мес. 2024
|Изм.
|Пассажиропоток, тыс. чел.
|4 016,2
|4 008,4
|0,2%
|55 340,3
|55 289,0
|0,1%
|- международные линии
|1 076,6
|985,1
|9,3%
|13 381,6
|12 725,6
|5,2%
|- внутренние линии
|2 939,6
|3 023,4
|-2,8%
|41 958,7
|42 563,5
|-1,4%
|Пассажирооборот, млн пкм
|11 797,7
|11 138,0
|5,9%
|154 089,2
|149 073,4
|3,4%
|- международные линии
|5 119,4
|4 597,6
|11,3%
|58 270,0
|53 728,0
|8,5%
|- внутренние линии
|6 678,4
|6 540,4
|2,1%
|95 819,2
|95 345,3
|0,5%
|Предельный пассажирооборот, млн ккм
|13 414,6
|12 968,1
|3,4%
|170 875,2
|166 332,3
|2,7%
|- международные линии
|6 000,0
|5 711,3
|5,1%
|66 391,4
|62 509,2
|6,2%
|- внутренние линии
|7 414,6
|7 256,8
|2,2%
|104 483,8
|103 823,2
|0,6%
|Занятость кресел, %
|87,9%
|85,9%
|2,1 п.п.
|90,2%
|89,6%
|0,6 п.п.
|- международные линии
|85,3%
|80,5%
|4,8 п.п.
|87,8%
|86,0%
|1,8 п.п.
|- внутренние линии
|90,1%
|90,1%
|-0,1 п.п.
|91,7%
|91,8%
|-0,1 п.п.
|Перевезено грузов и почты, т
|22 347,1
|23 991,2
|-6,9%
|228 319,5
|256 064,3
|-10,8%
|- международные линии
|7 763,9
|8 180,5
|-5,1%
|70 012,7
|80 710,6
|-13,3%
|- внутренние линии
|14 583,2
|15 810,7
|-7,8%
|158 306,9
|175 353,7
|-9,7%
|Грузооборот, млн ткм
|103,6
|112,0
|-7,5%
|1 033,3
|1 167,7
|-11,5%
|- международные линии
|45,1
|47,1
|-4,4%
|384,9
|429,7
|-10,4%
|- внутренние линии
|58,5
|64,9
|-9,8%
|648,4
|738,0
|-12,1%
|Тоннокилометраж, млн ткм
|1 165,4
|1 114,4
|4,6%
|14 901,3
|14 584,3
|2,2%
|- международные линии
|505,8
|460,9
|9,7%
|5 629,2
|5 265,2
|6,9%
|- внутренние линии
|659,6
|653,5
|0,9%
|9 272,2
|9 319,1
|-0,5%
|Предельный тоннокилометраж, млн ткм
|1 621,6
|1 556,2
|4,2%
|20 612,0
|19 877,9
|3,7%
|- международные линии
|757,8
|716,7
|5,7%
|8 373,8
|7 700,2
|8,7%
|- внутренние линии
|863,8
|839,5
|2,9%
|12 238,2
|12 177,7
|0,5%
|Коммерческая загрузка, %
|71,9%
|71,6%
|0,3 п.п.
|72,3%
|73,4%
|-1,1 п.п.
|- международные линии
|66,7%
|64,3%
|2,4 п.п.
|67,2%
|68,4%
|-1,2 п.п.
|- внутренние линии
|76,4%
|77,8%
|-1,5 п.п.
|75,8%
|76,5%
|-0,8 п.п.
|Количество рейсов
|26 555
|26 897
|-1,3%
|361 081
|360 471
|0,2%
|- международные линии
|6 141
|5 774
|6,4%
|75 909
|73 364
|3,5%
|- внутренние линии
|20 414
|21 123
|-3,4%
|285 172
|287 107
|-0,7%
|Налет по парку, часов
|83 089
|78 943
|5,3%
|1 061 914
|1 028 238
|3,3%
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в 2025 году 29,5 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 19,7 млн (-7%), зарубежный - около 8,9 млн (+10,6%). Пассажирооборот увеличился на 6%, предельный - на 4,9%, а занятость кресел - на 0,9 п.п., до 89,3%. В декабре общий трафик авиакомпании снизился на 1,1%, до 2,1 млн пассажиров.
С июня 2024 года на линии Москва - Петербург работает программа "Шаттл", в рамках которой рейсы "Аэрофлота" были переданы дочерней "Россия", напомнили в пресс-службе, объясняя снижение операционных показателей флагманского перевозчика группы. Также на результат повлияли "внешние факторы" (то есть ограничения полетов из-за режима "Ковер" - ИФ).
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".