Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2025 году составил 55,3 млн человек, что соответствует уровню 2024 года (+0,1%) и прогнозам руководства компании.

На внутренних линиях трафик сократился на 1,4%, до 42 млн пассажиров, на международных - подрос на 5,2%, почти до 13,4 млн, говорится в сообщении "Аэрофлота". Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный - на 2,7%. Занятость кресел выросла на 0,6 процентного пункта (п.п.), до 90,2%.

Только в декабре перевозки группы показали рост на 0,2%, до 4 млн человек. Внутри РФ пассажиропоток снизился на 2,8%, на зарубежных рейсах он подрос на 9,3%.

Основные операционные показатели группы "Аэрофлот"

ПоказательДекабрь 2025Декабрь 2024Изм.12 мес. 202512 мес. 2024Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел.4 016,24 008,40,2%55 340,355 289,00,1%
- международные линии1 076,6985,19,3%13 381,612 725,65,2%
- внутренние линии2 939,63 023,4-2,8%41 958,742 563,5-1,4%
Пассажирооборот, млн пкм11 797,711 138,05,9%154 089,2149 073,43,4%
- международные линии5 119,44 597,611,3%58 270,053 728,08,5%
- внутренние линии6 678,46 540,42,1%95 819,295 345,30,5%
Предельный пассажирооборот, млн ккм13 414,612 968,13,4%170 875,2166 332,32,7%
- международные линии6 000,05 711,35,1%66 391,462 509,26,2%
- внутренние линии7 414,67 256,82,2%104 483,8103 823,20,6%
Занятость кресел, %87,9%85,9%2,1 п.п.90,2%89,6%0,6 п.п.
- международные линии85,3%80,5%4,8 п.п.87,8%86,0%1,8 п.п.
- внутренние линии90,1%90,1%-0,1 п.п.91,7%91,8%-0,1 п.п.
Перевезено грузов и почты, т22 347,123 991,2-6,9%228 319,5256 064,3-10,8%
- международные линии7 763,98 180,5-5,1%70 012,780 710,6-13,3%
- внутренние линии14 583,215 810,7-7,8%158 306,9175 353,7-9,7%
Грузооборот, млн ткм103,6112,0-7,5%1 033,31 167,7-11,5%
- международные линии45,147,1-4,4%384,9429,7-10,4%
- внутренние линии58,564,9-9,8%648,4738,0-12,1%
Тоннокилометраж, млн ткм1 165,41 114,44,6%14 901,314 584,32,2%
- международные линии505,8460,99,7%5 629,25 265,26,9%
- внутренние линии659,6653,50,9%9 272,29 319,1-0,5%
Предельный тоннокилометраж, млн ткм1 621,61 556,24,2%20 612,019 877,93,7%
- международные линии757,8716,75,7%8 373,87 700,28,7%
- внутренние линии863,8839,52,9%12 238,212 177,70,5%
Коммерческая загрузка, %71,9%71,6%0,3 п.п.72,3%73,4%-1,1 п.п.
- международные линии66,7%64,3%2,4 п.п.67,2%68,4%-1,2 п.п.
- внутренние линии76,4%77,8%-1,5 п.п.75,8%76,5%-0,8 п.п.
Количество рейсов26 55526 897-1,3%361 081360 4710,2%
- международные линии6 1415 7746,4%75 90973 3643,5%
- внутренние линии20 41421 123-3,4%285 172287 107-0,7%
Налет по парку, часов83 08978 9435,3%1 061 9141 028 2383,3%

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в 2025 году 29,5 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 19,7 млн (-7%), зарубежный - около 8,9 млн (+10,6%). Пассажирооборот увеличился на 6%, предельный - на 4,9%, а занятость кресел - на 0,9 п.п., до 89,3%. В декабре общий трафик авиакомпании снизился на 1,1%, до 2,1 млн пассажиров.

С июня 2024 года на линии Москва - Петербург работает программа "Шаттл", в рамках которой рейсы "Аэрофлота" были переданы дочерней "Россия", напомнили в пресс-службе, объясняя снижение операционных показателей флагманского перевозчика группы. Также на результат повлияли "внешние факторы" (то есть ограничения полетов из-за режима "Ковер" - ИФ).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".

Аэрофлот Победа
