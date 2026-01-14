Россия в 2025 году увеличила экспорт мяса и мясопродуктов почти на 11%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала свыше 911 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что на 10,6% больше, чем в 2024 году, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС".

В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 7,2%, до 409,5 тыс. тонн с 382,1 тыс. тонн в 2024 году. Основной импортер - Китай, куда отгружено 154,8 тыс. тонн. В Саудовскую Аравию отправлено 76,8 тыс. тонн, в Казахстан - 44,7 тыс. тонн. Узбекистан нарастил закупки в 2,5 раза, до 23 тыс. тонн, Киргизия - в 4,1 раза, до 15 тыс. тонн, Конго - почти в 1,5 раза, до 7,9 тыс. тонн, Таджикистан - на 48,3%, до 7,7 тыс. тонн, Гана - в 5,5 раза, до 7,1 тыс. тонн.

Экспорт свинины вырос на 22,7%, до 270,5 тыс. тонн с 220,5 тыс. тонн в 2024 году. Основным покупателем стала Белоруссия, увеличившая закупки почти на треть, до более 131 тыс. тонн. Экспорт во Вьетнам вырос на 15,2%, до 52,3 тыс. тонн, в Казахстан - почти в 1,7 раза, до 11,3 тыс. тонн, в Грузию - в 1,5 раза, до 3,5 тыс. тонн.

В Китай в 2025 году было экспортировано 76,1 тыс. тонн свиноводческой продукции. Это в два раза превышает объем 2024 года. Но в 2024 году импорт из РФ начался только в апреле. В частности, поставки свинины выросли в 1,7 раза, до 36,6 тыс. тонн, свиных субпродуктов - в 2,2 раза, до 39,5 тыс. тонн.

Россельхознадзор также сообщил, что готовой мясной продукции было экспортировано 84,1 тыс. тонн, наибольший объем - 47,4 тыс. тонн - отправлен в Казахстан.

Экспорт говядины составил 33,3 тыс. тонн. Основным покупателем стал Китай - 18,5 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее. Саудовская Аравия нарастила импорт на 16,2%, до 5,6 тыс. тонн.

Отгрузки живых животных выросли в 1,7 раза, до 694,2 тыс. голов с 398 тыс. голов. В частности, Азербайджан закупил 116,7 тыс. голов мелкого рогатого скота, Грузия - 5,7 тыс. голов. Экспорт крупного рогатого скота в Узбекистан составил 106,6 тыс. голов, в Киргизию - 24 тыс. голов, в Азербайджан - 63,8 тыс. голов. Вывоз живых свиней вырос на 12%, до 291,2 тыс. голов с 260 тыс. голов соответственно. Основной объем был отправлен в Грузию - 194,1 тыс. голов и Армению - 93,3 тыс. голов.

По данным Россельхознадзора, экспорт молочной продукции составил 191,9 тыс. тонн. Наибольший объем закуплен Казахстаном - более 83,5 тыс. тонн.

Экспорт рыбы и морепродуктов превысил 1,5 млн тонн. В Китай было отгружено 843 тыс. тонн сырой рыбы, в Южную Корею - 363,1 тыс. тонн.