Минэкономразвития отметило ускорение годовой инфляции на 12 января до 6,27%

Динамика наблюдается "на фоне повышения НДС", сообщили в министерстве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%.

"За период с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26% н/н на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС (c 20% до 22%)", - говорится в обзоре.

"На продовольственные товары цены с 1 по 12 января изменились на 1,40%, в том числе на плодоовощную продукцию на 7,88%, на остальные продукты питания - на 0,92%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,74%, в секторе наблюдаемых услуг - 1,81%", - отмечают в министерстве.

Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и 2025 году, тогда можно будет более точно оценить годовую инфляцию на 12 января.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ при этом отметил, что инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6%. Прогноз Банка России на 2026 год сохранен на уровне 4-5%.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.

Минэкономразвития
