ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб, работавшего в РФ под прикрытием

Иностранец был направлен в Россию в качестве работника посольства, он лишен аккредитации и должен покинуть страну

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием секретаря хозотдела посольства в Москве.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 г.р., направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

В спецслужбе заявили, что МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении иностранца аккредитации. "Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", - сказали в ЦОС.