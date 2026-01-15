После предупреждения ФАС 5 аэропортов отменили отдельную плату за регистрацию пассажиров

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Операторы аэропортов Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска отменили отдельный тариф для авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров, исполнив, таким образом, предупреждение Федеральной антимонопольной службы.

Ранее соответствующие нарушения были выявлены в этих и еще десяти аэропортах: Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска- Камчатского, Самары, Тобольска. ФАС выдала им предупреждения, пригрозив возбуждением антимонопольного дела.

"Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров", - напомнили в ФАС.