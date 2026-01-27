Поиск

Отдельную плату за регистрацию пассажиров отменили еще 10 аэропортов после предупреждения ФАС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Операторы десяти российских аэропортов отменили отдельный тариф для авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров, исполнив, таким образом, предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Согласно сообщению ведомства, тариф отменен в аэропортах Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска.

Ранее это же требование выполнили аэропорты Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска.

"Таким образом, все главные операторы устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства", - отметили в ФАС.

Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию подлежат включению в базовый тариф за эту услугу. В ходе совместной проверки ФАС, Минтранса и Генпрокуратуры было установлено, что операторы 15 аэропортов установили отдельный тариф за использование платформы общего доступа.

