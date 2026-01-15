Поиск

На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса
Национальный парк "Куршская коса" в Калининградской области
Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Калининградской области в отношении директора национального парка "Куршская коса" возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений, сообщает пресс-служба СК РФ.

"По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории нацпарка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного проживания туристов", - говорится в сообщении.

Подозреваемый обеспечил проезд на охраняемую территорию спецтехники для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза древесины и выравнивания участка, а также непосредственно контролировал проведение незаконных действий, в том числе сотрудниками нацпарка, считает следствие.

"В результате указанных действий ООПТ (особо охраняемые природные территории - ИФ) федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

По данному факту на основании материалов управления ФСБ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Подозреваемый задержан, допрошен, по месту жительства проведен обыск. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Кроме того, следственные действия проводятся в отношении нескольких фигурантов, которые, по данным следствия, участвовали в незаконной вырубке леса и сокрытии следов преступления.

Согласно сайту нацпарка, директором учреждения является Анатолий Калина.

Куршская коса ФСБ Калининградская область СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

 На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

Из России вышлют сотрудника британского посольства

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб, работавшего в РФ под прикрытием

Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 34 украинских БПЛА

Что произошло за день: среда, 14 января

Временная поверенная в делах Великобритании в РФ вызвана в МИД России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8143 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });