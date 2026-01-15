На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

Национальный парк "Куршская коса" в Калининградской области Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Калининградской области в отношении директора национального парка "Куршская коса" возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений, сообщает пресс-служба СК РФ.

"По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории нацпарка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного проживания туристов", - говорится в сообщении.

Подозреваемый обеспечил проезд на охраняемую территорию спецтехники для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза древесины и выравнивания участка, а также непосредственно контролировал проведение незаконных действий, в том числе сотрудниками нацпарка, считает следствие.

"В результате указанных действий ООПТ (особо охраняемые природные территории - ИФ) федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

По данному факту на основании материалов управления ФСБ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Подозреваемый задержан, допрошен, по месту жительства проведен обыск. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Кроме того, следственные действия проводятся в отношении нескольких фигурантов, которые, по данным следствия, участвовали в незаконной вырубке леса и сокрытии следов преступления.

Согласно сайту нацпарка, директором учреждения является Анатолий Калина.