Минобороны РФ сообщили об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" за минувшие сутки продвинулись вглубь обороны ВСУ, остальные группировки также улучшили положение в зоне СВО, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Риздвянка, Зализничное, Терноватое, Лесное, Барвиновка и Жовтневое Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в четверг.

По данным ведомства, войска группировки "Север" и "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, "Запад" - заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южной" - улучшили положение по переднему краю.

Новость дополняется