Пожар произошел в центре профподготовки МВД по Коми, есть пострадавшие

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пожар тушат в здании на улице Менделеева в Сыктывкаре, сообщается на сайте главного управления МЧС по Коми.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 340 кв. м.

Для ликвидации последствий привлекли 56 человек и 16 единиц техники.

По данным МЧС, есть пострадавшие, их доставили в медицинские учреждения.

Как передают региональные СМИ, пожар произошел в центре профессиональной подготовки МВД по Коми.