Пожар произошел в центре профподготовки МВД по Коми, есть пострадавшие
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пожар тушат в здании на улице Менделеева в Сыктывкаре, сообщается на сайте главного управления МЧС по Коми.
В настоящее время возгорание локализовано на площади 340 кв. м.
Для ликвидации последствий привлекли 56 человек и 16 единиц техники.
По данным МЧС, есть пострадавшие, их доставили в медицинские учреждения.
Как передают региональные СМИ, пожар произошел в центре профессиональной подготовки МВД по Коми.