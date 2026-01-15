Поиск

Случившееся в центре подготовки МВД в Коми расследуют по статье о халатности

В Минздраве Коми уточнили, что пострадали девять человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В связи со взрывом и пожаром в центре подготовки МВД в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК), сообщило управление СКР по Коми.

"По данным следствия, 15 января произошел хлопок в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара. В результате происшествия есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

В МВД уточнили, что в здании загорелась крыша, по факту проводится проверка.

"Сегодня во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано. В результате несколько человек обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава Коми "Интерфаксу" уточнили, что пострадали девять человек. Четырех доставили в республиканскую клиническую больницу, четырех - в горбольницу Эжвы. Один пострадавший от госпитализации отказался.

Днем в четверг произошел пожар в центре профессиональной подготовки МВД по Коми. Его площадь превысила 300 кв.м. В МЧС сообщили, что возгорание локализовано.

Коми МВД Минздрав СКР Сыктывкар
