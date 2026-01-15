В МИД РФ возложили на НАТО ответственность за рост напряженности в Арктике

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Москва считает наметившуюся напряженность в арктическом регионе следствием действий НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены также, что наметившийся рост напряженности в арктическом регионе является прямым следствием действий Североатлантического альянса как блока в целом, там и отдельных государств-членов. Действий по привнесению в Арктику конфронтационных неоколониальных подходов, милитаризации высоких широт и превращению в арену геополитического противостояния. Все это, конечно, вызывает обеспокоенность у ответственных игроков в международных делах", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.

По словам Захаровой, "для России как крупнейшей арктической державы Заполярье остается регионом особого стратегического значения".

"Наша страна неизменно сохраняет нацеленность на поддержание мира и стабильности в высоких широтах. Открыты для взаимоуважительного диалога с конструктивно настроенными зарубежными партнерами, в том числе из нерегиональных стран", - отметила представитель МИД.

По ее словам, несмотря на непростую ситуацию с международным сотрудничеством, РФ продолжает полноправное участие в деятельности ключевой многосторонней структуры на севере - Арктического совета, поддерживает контакты и с другими арктическими государствами, включая США.

Как указала Захарова, "важно понимать, что любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности - они не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия".

"Наша страна и далее твердо будет отстаивать свои позиции в регионе в целях обеспечения его устойчивого социально-экономического развития, сохранения природной среды, культурного наследия, традиционного образа жизни коренных народов. И мы продолжим курс на укрепление национального суверенитета в арктической зоне - в первую очередь, собственных оборонных возможностей и инфраструктуры Северного морского пути", - заключила представитель российского МИД.