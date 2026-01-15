Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия готова к взаимовыгодным отношениям и общей борьбе с угрозами со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве, мы настроены поддерживать по-настоящему открытые и взаимовыгодные отношения, углублять связи в политике, экономике, гуманитарной сфере, сообща противостоять острым вызовам и общим угрозам", - заявил Путин в четверг на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Путин подчеркнул, что "Россия искренне привержена идеалам многополярного мира". "Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития", - добавил президент.