Путин предложил предметно обсудить инициативы Москвы по архитектуре безопасности

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к обсуждению инициатив России по новой архитектуре европейской и глобальной безопасности и закрепить российские условия по украинскому урегулированию.

"Россия неоднократно выступала с инициативами построения надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Считаем, что к их предметному обсуждению можно было бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто, и чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине", - сказал Путин в ходе вручения верительных грамот иностранных послов в Москве.

Глава государства отметил: "Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна".

Президент РФ обвинил руководство Украины и его западных партнеров в нежелании следовать этим принципам. "Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы, но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет", - сказал Путин.

По его словам, "пока же этого нет, Россия продолжил последовательно добиваться поставленных перед собой целей".

