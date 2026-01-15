Поиск

Путин заявил о готовности РФ к восстановлению отношений с европейскими странами

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия готова к восстановлению отношений с Европой и рассчитывает, что со временем сотрудничество будет снова налажено, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С каждым из представленных здесь европейских государств: Франции, Чехии, Португалии, Норвегии, Швеции, Австрии, Швейцарии и Италии наши отношения имеют глубокие исторические корни, полны примеров обоюдовыгодного партнерства и обогащающего друг друга культурного сотрудничества", - сказал Путин в четверг на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

При этом глава государства заявил, что "нынешнее состояние двусторонних связей упомянутых стран с Россией оставляет желать лучшего".

"Диалог и контакты отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть, сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам", - сказал президент.

"Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности", - заявил Путин.

"Россия была и остается приверженной именно к таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений", - сказал президент.

