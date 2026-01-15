Путин принял в Кремле верительные грамоты у послов зарубежных государств

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин впервые с ноября 2024 года принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств.

Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В конце мероприятия Путин традиционно выступил перед прибывшими послами и изложил свое видение текущей международной ситуации.

Верительные грамоты главе Российского государства вручают: Аленка Сухадолник (Республика Словения), Мохамед Абукар Зубеир (Федеративная Республика Сомали), Состен Ндемби (Габонская Республика), Шобини Каушала Гунасекера (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), Николя Луи Мари Оливье де Ривьер (Французская Республика), Стефан Сильвен Самбу (Республика Сенегал), Джозеф Нзабамвита (Республика Руанда), Даниэл Коштовал (Чешская Республика), Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша (Исламская Республика Мавритания), Гулл Хассан Хассан (Исламский Эмират Афганистан), Туфик Джуама (Алжирская Народная Демократическая Республика), Сара Феронья Мартинш (Португальская Республика), Назрул Ислам (Народная Республика Бангладеш), Сержио Родригес Дос Сантос (Федеративная Республика Бразилия), Хейди Олуфсен (Королевство Норвегия), Анна Кристина Тересе Юханнессон (Королевство Швеция), Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед (Арабская Республика Египет), Хорхе Игнасио Сорро Санчес (Республика Колумбия), Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (Королевство Саудовская Аравия), Кома Стеем Джеху-Аппьях (Республика Гана), Моника Ндилявике Нашанди (Республика Намибия), Герхард Зайллер (Австрийская Республика), Энрике Орта Гонсалес (Республика Куба), Файсал Нияз Тирмизи (Исламская Республика Пакистан), Ли Сок Пэ (Республика Корея), Мануэль Аугусто де Коссио Клювер (Республика Перу), Мария Дель Росарио Портель Касанова (Восточная Республика Уругвай), Башир Салех Аззам (Ливанская Республика), Юрг Стефан Бурри (Швейцарская Конфедерация), Абдул-Карим Хашим Мустафа (Республика Ирак), Стефано Бельтраме (Итальянская Республика) и Абдул Латиф Абдул Рахим (Мальдивская Республика).

Церемония вручения президенту РФ верительных грамот зарубежными послами не проводилась более года. В последний раз она состоялась в Кремле в начале ноября 2024 года. Тогда Путин принял грамоты у послов 28 государств.

По окончании церемонии президент пригласил послов на традиционный бокал шампанского.

На прошлой церемонии вручения верительных грамот в 2024 году беседа президента с иностранными дипломатами за бокалом шампанского не состоялась. Как пояснил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, время "не совсем располагало к этому".