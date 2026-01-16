Электроснабжение в трех округах Запорожской области восстановлено

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов Запорожской области восстановлено, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов восстановлено. Работы продолжаются", - написал он в пятницу в своем телеграм-канале.

Без электричества на данный момент остаются Каменско-Днепровский, Приазовский и Приморский муниципальные округа, а также город Энергодар.

Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ без подачи электричества остались около 87 тыс. абонентов в регионе.