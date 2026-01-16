Поиск

В Запорожской области почти 37 тысяч абонентов остались без света

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Бердянском муниципалитете Запорожской области произошло аварийное отключение электроснабжения и без света оказались 36 988 абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, энергетики проводят работы по подключению абонентов по резервной линии.

Вечером 15 января Запорожская область оказалась частично обесточенной, свет пропал у 144,5 тысяч потребителей. Восстановление питания началось в ночь на пятницу. Днем 16 января Балицкий сообщил, что свет еще отсутствует у 68,1 тысячи абонентов.

Евгений Балицкий Запорожская область Бердянск
