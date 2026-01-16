Поиск

Почти 60 человек эвакуировались из загоревшегося бизнес-центра во Владивостоке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в пятницу утром в бизнес-центре во Владивостоке, из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"В 10:33 (03:33 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже в здании бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через 9 минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении.

По данным администрации бизнес-центра, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек.

По оперативным данным, на момент прибытия пожарных горела кухня ресторана, наблюдалось сильное задымление. Сейчас открытое горение ликвидировано на площади около 30 кв. м, проводится проливка места пожара.

Всего в тушении задействовано пять единиц техники и 19 человек личного состава.

