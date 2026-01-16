Поиск

Военные РФ заявили о поражении наблюдательных пунктов ВСУ на направлениях Краматорска и Славянска

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пункты временной дислокации ВСУ и наблюдательные пункты поражены в течение суток на краматорском, константиновском и славянском направлениях, заявил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено четыре антенны связи, два ретранслятора и терминал Starlink, пять робототехнических комплексов, поражено четыре пункта временной дислокации, а также 11 блиндажей и два наблюдательных пункта с личным составом ВСУ, сбито 13 беспилотников противника", - заявил Астафьев в пятницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 января 2026 года Военная операция на Украине
Славянск Краматорск Вадим Астафьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в центре подготовки МВД в Коми

Что произошло за день: четверг, 15 января

Главврач Новокузнецкой клинической больницы №1 отправлен под домашний арест

Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

 Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

Путин заявил о готовности РФ к восстановлению отношений с европейскими странами

Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

 Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

В РФ хотят усилить ответственность операторов за нарушения при продаже sim-карт

 В РФ хотят усилить ответственность операторов за нарушения при продаже sim-карт
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2501 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });