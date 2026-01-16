Военные РФ заявили о поражении наблюдательных пунктов ВСУ на направлениях Краматорска и Славянска

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пункты временной дислокации ВСУ и наблюдательные пункты поражены в течение суток на краматорском, константиновском и славянском направлениях, заявил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено четыре антенны связи, два ретранслятора и терминал Starlink, пять робототехнических комплексов, поражено четыре пункта временной дислокации, а также 11 блиндажей и два наблюдательных пункта с личным составом ВСУ, сбито 13 беспилотников противника", - заявил Астафьев в пятницу.