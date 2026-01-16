Над Воронежской областью за ночь сбили 11 беспилотников ВСУ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 11 БПЛА над пятью районами и двумя городами региона в течение прошедшей ночи.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над пятью районами и двумя городами Воронежской области обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем телеграм-канале в пятницу утром.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.