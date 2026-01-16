БПЛА уничтожены в шести районах Ростовской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ нейтрализованы в шести районах Ростовской области с вечера четверга, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Накануне вечером с 20:30, минувшей ночью и сегодня утром в Ростовской области отражена воздушная атака в шести районах - Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском, Каменском", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в пятницу утром.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил он.