Два человека пострадали при атаке БПЛА в Рязанской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о пострадавших и повреждениях, нанесенных ночной атакой беспилотников на регион.

"Повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых ещё не заселён. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 22 БПЛА над Рязанской областью в ночь на 16 января.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 января 2026 года Военная операция на Украине
Павел Малков Рязанская область
