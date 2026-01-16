Минобороны РФ сообщило о 106 нейтрализованных за ночь украинских БПЛА

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, 44 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 22 - над Рязанской, по 11 - над территориями Ростовской и Воронежской областей, семь - над Курской, по четыре - над Тульской и Волгоградской.

По одному беспилотнику ликвидировано в Орловской и Липецкой областях, а также над территорией Республики Крым.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром сообщил об уничтожении БПЛА над пятью районами и двумя городами, в Ростовской области атаку отразили в шести районах.

В ночь на пятницу Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги и Волгограда. К утру они были сняты.