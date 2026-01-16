Ростехнадзор не выявил нарушений в работе резервного генератора ЗАЭС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ростехнадзор проверил состояние дизельного генератора, который является одним из элементов системы резервного энергоснабжения Запорожской АЭС, нарушений не выявлено, сообщили представители станции в пятницу.

"По результатам проведенной проверки недостатков, влияющих на ядерную, радиационную и техническую безопасность, не выявлено. Работа дизель-генераторной установки соответствует установленным нормативам", - говорится в телеграм-канале станции.

В сообщении уточняется, что специалисты ведомства будут проводить проверки систем и оборудования станции, которые обеспечивают ее безопасность, в течение 2026 года.

"Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, соответствует естественному природному фону и не представляет опасности для персонала, населения и окружающей среды", - добавили представители ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". В мае прошлого года была отключена резервная линия, а 23 сентября из-за обстрела ВСУ станция осталась без питания и по основной ЛЭП. В течение месяца нужды станции обеспечивались электроэнергией за счет дизельных генераторов. Затем обе линии восстановили, для чего объявляли локальный режим прекращения огня.

В начале января действием защиты отключена резервная линия, станция в текущий момент получает электричество только по одной ЛЭП. 9 января гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство инициировало консультации с Москвой и Киевом о создании около ЗАЭС временной зоны прекращения огня для ремонта линии "Ферросплавная - 1". Тем не менее, питание по ней еще не восстановлено.