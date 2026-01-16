Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсуждены положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Путин "изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе".

"Подтверждена готовность российской стороны и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.