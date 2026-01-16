Трамп и Нетаньяху второй раз за два дня обсудили Иран

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг обсудили по телефону Иран, разговор лидеров стран на такую же тему прошел и в среду, сообщает Axios со ссылкой на два источника, информированные о втором разговоре.

Издание напомнило, что Трамп ейчас изучает варианты с возможными военным ударом или переговорами с иранскими властями, которые столкнулись с масштабными протестами и беспорядками. Деталей второй беседы Axios не приводит.

В Белом доме и канцелярии Нетаньяху от комментариев отказались

The New York Times со ссылкой на источники писала, что Нетаньяху просил Трампа отложить военный удар по Ирану. Американский чиновник сказал изданию, что Трамп не отказался от возможной силовой акции в отношении Ирана, а возможность удара будет зависеть от того, что иранские службы безопасности будут делать дальше в отношении массовых протестов.

Ранее Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление масштабных беспорядков в стране. Однако в среду вечером Трамп заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет планов осуществлять казни причастных к протестам людей.