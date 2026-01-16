Поиск

В Кремле положительно отнеслись к заявлениям европейских лидеров о диалоге с Москвой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кремле положительно восприняли заявления лидеров Франции, Италии и Германии о необходимости возобновления диалога с Москвой и отметили при этом деструктивную позицию Лондона.

"Позиция Лондона, скорее, по-прежнему носит деструктивный характер, но, тем не менее, даже эти три столицы, которые были упомянуты, заявления трех руководителей, - это уже существенная подвижка с нашей точки зрения", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

На уточняющий вопрос, не поступал ли сигнал от конкретных руководителей насчет возобновления контактов с Россией, представитель Кремля ответил: "Если такие контакты начнутся, мы, разумеется, сразу вас проинформируем".

Касаясь позиции Великобритании, которая высказалась против диалога с Москвой, Песков отметил: "Да, Британия пока останется на радикальных позициях. Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира и стабильности, предсказуемой ситуации на европейском континенте".

"Мы зафиксировали прозвучавшие за последнее время заявления целого ряда европейских лидеров - а именно из Парижа, из Рима и даже из Берлина, как это не покажется странным - по поводу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе, с русскими надо говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением", - сказал также Песков.

По его словам, в Москве считают, что "если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев", то это позитивное изменение их позиции. "Это позитивная эволюция их позиции", - сказал Песков.

"Еще совсем недавно мы слышали заявления, которые исключали возможность какого-либо диалога с русскими и в которых говорилось только о необходимости сокрушительного поражения России, - напомнил он. - Такие утопические заявления".

"Посмотрим, как это все будет развиваться", - заключил пресс-секретарь президента.

