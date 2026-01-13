Politico отметило, что в ЕС растет поддержка идеи возобновления диалога с РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В европейских странах все больше склоняются к идее возобновления диалога с российской стороной, сообщает во вторник издание Politico со ссылкой на источники.

"Недавний призыв президента Франции Макрона и премьера Италии Мелони начать обсуждения с Кремлем набирают популярность как в Брюсселе, так и в европейских столицах", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам издания, несмотря на то, что пока не достигнута договоренность о начале взаимодействия с Москвой, в ЕС уже обсуждают, кто может представлять блок на таких переговорах. Среди потенциальных кандидатов на пост спецпосланника ЕС по Украине - экс-премьер Италии Марио Драги. Кроме того, как напоминает издание, ранее президент Финляндии Александр Стубб уже выдвигал идею назначения спецпосланника и предлагал свою кандидатуру для этой роли.

Издание отмечает, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая ранее неоднократно выступала против подобной инициативы, намерена позже во вторник провести обсуждение этой темы в Германии. По словам источника Politico, переговоры в Берлине "сосредоточатся на возобновлении дипломатических усилий для достижения мира на Украине и на том, как Европа может укрепить свою оборону".

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в январе заявил, что в ближайшие недели планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Французский лидер отметил стремление возобновить диалог с Путиным как можно скорее.