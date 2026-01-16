Москва приветствует усилия Вашингтона по украинскому урегулированию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Москва ценит усилия Вашингтона по выводу украинского кризиса в политико-дипломатическое русло, и по-прежнему открыта к переговорам с Вашингтоном по этому вопросу, заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Усилия Соединенных Штатов по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло соответствует нашим интересам. Мы ценим усилия Вашингтона в этом плане, приветствуем эти усилия и сохраняем нашу открытость к переговорному процессу", - ответил он на вопрос, рассматривают ли в Москве Соединенные Штаты как партнера по украинскому урегулированию после операции США в Венесуэле.

"Мы заинтересованы в этом переговорном процессе", - добавил Песков.

На этом же брифинге он сказал, что Кремль ждет визита в Россию американских переговорщиков - спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, но дата их поездки еще не определена.