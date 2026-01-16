Поиск

Песков сказал, что дата визита Уиткоффа еще не определена

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Даты поездки американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока не определены, но Кремль ждет этот визит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока они не определены, но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют поездку в Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом Владимиром Путиным, сообщил 14 января Bloomberg. По данным источников агентства, планирование поездки еще не завершено, однако встреча может произойти в этом месяце. В Кремле заявили, что ждут этого визита.

Джаред Кушнер Дмитрий Песков США Стив Уиткофф Дональд Трамп Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

C директором "Атомстройэкспорта" по капстроительству Щербаком идут следственные действия

В Кремле считают ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию экстраординарной

 В Кремле считают ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию экстраординарной

Производитель сыров "Виола" опроверг сообщения о потере товарного знака

 Производитель сыров "Виола" опроверг сообщения о потере товарного знака

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана

Пункты временного обогрева на случай отключения отопления создадут в Белгороде

Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 200 млрд евро в закрытом режиме

 Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 200 млрд евро в закрытом режиме

Ученые сообщили о формировании крупной корональной дыры на Солнце

В Москве и Чувашии задержали подростков, причастных к поджогам автомобилей силовиков и ТЦ

Минобороны РФ сообщило о 106 нейтрализованных за ночь украинских БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });