Песков сказал, что дата визита Уиткоффа еще не определена

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Даты поездки американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока не определены, но Кремль ждет этот визит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока они не определены, но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют поездку в Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом Владимиром Путиным, сообщил 14 января Bloomberg. По данным источников агентства, планирование поездки еще не завершено, однако встреча может произойти в этом месяце. В Кремле заявили, что ждут этого визита.