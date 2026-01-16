Песков призвал прямо назвать виновных в подрыве "Северных потоков"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Давно пришло время назвать прямо, а не просто с высокой вероятностью, виновных в подрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этим стоит, и также определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести, а кто-то уже хорошо известный", - сказал он.

Так он прокомментировал постановление Федерального верховного суда Германии от 10 декабря, в котором говорится, что подрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" с высокой вероятностью могли быть заказаны иностранным государством, в частности, Украиной.

"Это все стиль highly likely, "высокая доля вероятности" - это highly likely. Я не знаю, насколько вердикт суда может содержать такие формулировки", - отметил Песков.

О постановлении сообщил Spiegel. Суд его вынес по апелляции защиты Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации подрывов. Он остается под стражей.

В августе 2025 года прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. С тех пор адвокат Кузнецова пытался добиться отмены этого решения.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В России по факту возбуждено уголовное дело по статье о международном терроризме.