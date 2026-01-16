Поиск

Песков призвал прямо назвать виновных в подрыве "Северных потоков"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Давно пришло время назвать прямо, а не просто с высокой вероятностью, виновных в подрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этим стоит, и также определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести, а кто-то уже хорошо известный", - сказал он.

Так он прокомментировал постановление Федерального верховного суда Германии от 10 декабря, в котором говорится, что подрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" с высокой вероятностью могли быть заказаны иностранным государством, в частности, Украиной.

"Это все стиль highly likely, "высокая доля вероятности" - это highly likely. Я не знаю, насколько вердикт суда может содержать такие формулировки", - отметил Песков.

О постановлении сообщил Spiegel. Суд его вынес по апелляции защиты Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации подрывов. Он остается под стражей.

В августе 2025 года прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. С тех пор адвокат Кузнецова пытался добиться отмены этого решения.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В России по факту возбуждено уголовное дело по статье о международном терроризме.

Дмитрий Песков Северный поток Германия Украина Борнхольм Сергей Кузнецов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

C директором "Атомстройэкспорта" по капстроительству Щербаком идут следственные действия

В Кремле считают ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию экстраординарной

 В Кремле считают ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию экстраординарной

Производитель сыров "Виола" опроверг сообщения о потере товарного знака

 Производитель сыров "Виола" опроверг сообщения о потере товарного знака

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана

Пункты временного обогрева на случай отключения отопления создадут в Белгороде

Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 200 млрд евро в закрытом режиме

 Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 200 млрд евро в закрытом режиме

Ученые сообщили о формировании крупной корональной дыры на Солнце

В Москве и Чувашии задержали подростков, причастных к поджогам автомобилей силовиков и ТЦ

Минобороны РФ сообщило о 106 нейтрализованных за ночь украинских БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });