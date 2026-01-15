Верховный суд Германии допускает, что "Северные потоки" подорвали по заказу Украины

Подозреваемый в подрывах газопроводов остается под стражей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Федеральный верховный суд Германии обнародовал постановление от 10 декабря 2025 года, в котором говорится, что подрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" с высокой вероятностью могли быть заказаны иностранным государством, в частности, Украиной, сообщает в четверг журнал Der Spiegel.

Постановление было вынесено судом после апелляции защиты Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации подрывов. Он остается под стражей.

В августе прошлого года прокуратура Германии сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать его в Германию. С тех пор адвокат Кузнецова пытался добиться отмены этого решения.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.