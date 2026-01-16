Поиск

Путин в пятницу проведет совещание по развитию беспилотных систем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу будет заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем на одной из московских площадок, проведет отдельное совещание на эту тему, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Будет одно выездное мероприятие на одной из московских площадок. Президент будет сегодня заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь пойдет о применении автономных беспилотных систем в экономике страны", - сказал он журналистам.

"Состоится отдельное совещание по вопросам развития автономных систем. Из открытого там будет вступительное слово президента. Но выступать будет и министр транспорта Андрей Никитин, министр промышленности Антон Алиханов, мой тезка Дмитрий Песков (спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития)", - добавил Песков.

По его словам, ожидается серьезное обсуждение. "Роль автономных и беспилотных систем в экономике страны уже нельзя недооценивать. Она увеличивается с каждым годом. Встают вопросы по эффективному внедрению этих технологий, масштабированию пилотных проектов с использованием имеющихся наработок и обеспечение комфортных регуляторных услуг. Об этом пойдет речь", - рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, главе президента будут продемонстрированы достижения в области беспилотных автономных систем. Ему расскажут о том, как они применяются в различных сферах - сельском хозяйстве, космической области, в сфере регулирования дорожного движения и т.д.

