Медведев заявил, что контракт с ВС РФ в 2025 г. заключили более 422 тыс. человек

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Более 422 тысяч человек в прошлом году заключили контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России, еще 32 тысячи стали добровольцами, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Два слова об итогах предыдущего года. Та задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, выполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Это такие окончательные данные, которыми мы располагаем", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросам комплектования войск беспилотных систем.

"32 тысячи человек заключили контакт о прохождении службы на добровольных началах. Это наши добровольцы", - отметил он.

Отрывок с кадрами совещания Медведев опубликовал в своем канале в мессенджере Max.

Зампред Совбеза РФ отметил, что представил доклад о достигнутых результатах главе государства.

"Сегодня мы с вами обсудим, как работать в этом году, включая такой важный вопрос, как комплектование войск беспилотных систем", - сказал он.