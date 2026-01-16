Директора нацпарка "Куршская коса" отправили под домашний арест

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Обвиняемого в незаконной рубке леса директора национального парка "Куршская коса" Анатолия Калину отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 13 марта", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Калининградской области, обвинение фигуранту предъявили 15 января.

Ранее сообщалось, что в отношении директора нацпарка возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса в особо крупном размере (по ч. 3 ст. 260 УК РФ). Следствие полагает, что обвиняемый вместе с соучастниками вырубил более 150 куб. м деревьев на площади около 1 га, чтобы построить на участке комплекс для проживания туристов. Ущерб оценивается в 12,7 млн рублей.