Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" отразили контратаку вооруженных сил Украины в районе Купянска в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями шестой армии отражена контратака подразделений 151-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Моначиновка", - сказал Бигма, отметив, что потери ВСУ составили до пяти человек.

Он сообщил, что за сутки в зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 26 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Паладин", три миномета, девять наземных робототехнических комплексов.

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 63 тяжелых боевых квадрокоптера. Кроме того, выявлены и уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 38 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink и четыре склада боеприпасов", - заявил Бигма.

По словам представителя пресс-центра группировки "Восток" Дмитрия Миськова, подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. За сутки нанесли удары по четырем украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ, потери которых составили более 220 военнослужащих, в том числе десять подразделений беспилотной авиации.

Также ВСУ за сутки потеряли две станции спутниковой связи Starlink, два беспилотника самолетного типа, десять пунктов управления беспилотной авиацией и два склада боеприпасов, сообщил Миськов.

Представитель пресс-центра группировки войск "Центр" Валентин Первухин в свою очередь сообщил, что подразделения группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по девяти украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожены более 385 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии", - сказал он.

Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что силы группировки за сутки нанесли удары по пяти украинским бригадам в районах Славянска, Краматорска, Новотроицкого и Константиновки. Потери ВСУ за сутки составили свыше 125 военнослужащих.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи, терминал Starlink, семь пунктов управления БПЛА, девять робототехнических комплексов, пораженs семь пунктов временной дислокации, а также 16 блиндажей с личным составом ВСУ, сбитs восемь беспилотников", - заявил Астафьев.

Подразделения группировки войск "Север" за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, потери ВСУ за сутки составили более 155 военнослужащих.

Начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян заявил, что российские подразделения нанесли удары по трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Орехов и Антоновка.

"В зоне ответственности группировки "Днепр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено до 40 украинских военнослужащих, семь автомобилей, два склада боеприпасов и материальных средств", - сказал он.