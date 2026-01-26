Поиск

В правительстве отметили сокращение числа случаев кибермошенничества на 10%

Спад начался в июле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Количество случаев мошенничества в интернете за десять месяцев 2025 года снизилось на 10%, по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Принятые меры уже демонстрируют эффекты: в июле 2025 года впервые было зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений. За первые 10 месяцев прошедшего года число случаев онлайн-мошенничества сократилось на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.

Эти данные прозвучали на совещании Григоренко с Минцифры по итогам реализации приоритетных проект по цифровизации за 2025 год. На совещании в числе ключевых достижений в сфере цифровизации вице-премьер отметил принятие мер, направленных на борьбу с мошенниками, основой которой стал федеральный закон по противодействию кибермошенничеству (41-ФЗ), принятый в 2025 году.

"Кроме того, на "Госуслугах" были запущены сервисы для граждан, которые позволяют обезопасить себя от мошенников. В их числе - самозапреты на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, подача жалобы о вредоносном ресурсе и другие", - добавили в аппарате.

Также в 2025 году в пилотном режиме запустили платформу "Антифрод", которая объединила банки, операторов связи и госорганы в единый контур для оперативного обмена информации о мошенниках.

Минцифры Дмитрий Григоренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ

 Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ

В Мурманске и Североморске запитаны источники тепло- и водоснабжения

В Думе сообщили о планах ограничить количество платных мест в колледжах

 В Думе сообщили о планах ограничить количество платных мест в колледжах

Вынесен приговор двум администраторам телеграм-канала с экстремистскими призывами

Восстановление электроснабжения Мурманска по окончательной схеме займет не менее недели

В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

 В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

Два человека погибли в пожаре на западе Москвы

Суды признали банкротами 568 тыс. граждан в 2025 г.

 Суды признали банкротами 568 тыс. граждан в 2025 г.

Вашингтон остался без авиасообщения из-за снежной бури

Что произошло за день: воскресенье, 25 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8241 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });