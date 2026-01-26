В правительстве отметили сокращение числа случаев кибермошенничества на 10%

Спад начался в июле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Количество случаев мошенничества в интернете за десять месяцев 2025 года снизилось на 10%, по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Принятые меры уже демонстрируют эффекты: в июле 2025 года впервые было зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений. За первые 10 месяцев прошедшего года число случаев онлайн-мошенничества сократилось на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.

Эти данные прозвучали на совещании Григоренко с Минцифры по итогам реализации приоритетных проект по цифровизации за 2025 год. На совещании в числе ключевых достижений в сфере цифровизации вице-премьер отметил принятие мер, направленных на борьбу с мошенниками, основой которой стал федеральный закон по противодействию кибермошенничеству (41-ФЗ), принятый в 2025 году.

"Кроме того, на "Госуслугах" были запущены сервисы для граждан, которые позволяют обезопасить себя от мошенников. В их числе - самозапреты на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, подача жалобы о вредоносном ресурсе и другие", - добавили в аппарате.

Также в 2025 году в пилотном режиме запустили платформу "Антифрод", которая объединила банки, операторов связи и госорганы в единый контур для оперативного обмена информации о мошенниках.