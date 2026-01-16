Поиск

В Сочи несколько поездов задерживались из-за схода грунта на пути

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Лазаревском районе Сочи на рельсы железной дороги сошел грунт, из-за этого задерживаются четыре поезда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии города.

"На перегоне железной дороги в районе Якорной щели произошел сход грунта на железнодорожные пути объёмом 10 кубических метров. В результате инцидента перекрыта одна линия из двух, движение поездов было временно приостановлено. Вследствие этого задержаны четыре пассажирских поезда", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ориентировочное время задержки составляет от 40 до 60 минут.

"Для ликвидации последствий на месте задействован хозяйственный поезд в составе локомотива и трех вагонов, а также экскаватор", - добавил собеседник агентства.

Вскоре мэрия сообщила, что грунт с путей убрали и движение поездов восстановлено в полном объеме.

